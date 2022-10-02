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استعادة أوكرانيا مدينة ليمان .. هل يعني الاقتراب من الخطر النووي؟

استعادة أوكرانيا مدينة ليمان .. هل يعني الاقتراب من الخطر النووي؟

بانوراما

بعد قرارات الضم الروسية .. أوكرانيا توجه ضربة موجعة لموسكو باستعادة السيطرة على مدينة ليمان الواقعة ضمن المدن الشرقية التي شملها قرار الضم .. ما هي السيناريوهات المحتملة أمام هذا التصعيد؟ وهل نحن أمام إعادة انتشار كما ذكر الجيش الروسي؟ أم انتصار سيتواصل لاستعادة الأراضي كما تقول كييف؟ وهل تهديدات بوتين باستخدام النووي بعد هذه الضربة باتت أقرب من أي وقت مضى؟

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استعادة أوكرانيا مدينة ليمان .. هل يعني الاقتراب من الخطر النووي؟

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