هل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية بمواجهة الاحتجاجات؟
الثورة الإيرانية تدخل أسبوعها الثالث .. بزخم أكبر بعد اتساع رقعة التظاهرات ودخول القوة الناعمة ممثلة في الفنانين والمثقفين والرياضيين إضافة للطلبة ضمن الاحتجاج كذك انضمام قوميات جديدة مثل البلوش ويتزامن مع ذلك ارتفاع في أرقام الضحايا يقترب من المائة .. فهل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية؟
استعادة أوكرانيا مدينة ليمان .. هل يعني الاقتراب من الخطر النووي؟
بعد قرارات الضم الروسية .. أوكرانيا توجه ضربة موجعة لموسكو باستعادة السيطرة على مدينة ليمان الواقعة ضمن المدن الشرقية التي شملها قرار الضم .. ما هي السيناريوهات المحتملة أمام هذا التصعيد؟ وهل نحن أمام إعادة انتشار كما ذكر الجيش الروسي؟ أم انتصار سيتواصل لاستعادة الأراضي كما تقول كييف؟ وهل تهديدات بوتين باستخدام النووي بعد هذه الضربة باتت أقرب من أي وقت مضى؟
هل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية بمواجهة الاحتجاجات؟