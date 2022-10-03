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ماهي السيناريوهات المحتملة في اليمن بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة؟

ماهي السيناريوهات المحتملة في اليمن بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة؟

بانوراما

ماهي السيناريوهات المحتملة في اليمن بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة؟ وكيف ستتعامل الحكومة اليمنية مع الحوثيين ومع الأوضاع الميدانية؟

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ماهي السيناريوهات المحتملة في اليمن بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة؟

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