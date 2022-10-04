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خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا

خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا

بانوراما

خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا .. لماذا أثارت كل هذا الغضب الغربي رغم رضا موسكو عنها رغم تشابهها مع رؤية الدبلوماسي المخضرم هنري كيسنيجر وتوافقها مع مجمل التصريحات الغربية بضرورة التفاوض وإنهاء الحرب؟

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خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا

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