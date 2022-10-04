خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا
خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا .. لماذا أثارت كل هذا الغضب الغربي رغم رضا موسكو عنها رغم تشابهها مع رؤية الدبلوماسي المخضرم هنري كيسنيجر وتوافقها مع مجمل التصريحات الغربية بضرورة التفاوض وإنهاء الحرب؟
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هل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية بمواجهة الاحتجاجات؟
الثورة الإيرانية تدخل أسبوعها الثالث .. بزخم أكبر بعد اتساع رقعة التظاهرات ودخول القوة الناعمة ممثلة في الفنانين والمثقفين والرياضيين إضافة للطلبة ضمن الاحتجاج كذك انضمام قوميات جديدة مثل البلوش ويتزامن مع ذلك ارتفاع في أرقام الضحايا يقترب من المائة .. فهل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية؟
١٣ دقيقة منذ 1 يوم
خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا
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