خطة إيلون ماسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا

الثورة الإيرانية تدخل أسبوعها الثالث .. بزخم أكبر بعد اتساع رقعة التظاهرات ودخول القوة الناعمة ممثلة في الفنانين والمثقفين والرياضيين إضافة للطلبة ضمن الاحتجاج كذك انضمام قوميات جديدة مثل البلوش ويتزامن مع ذلك ارتفاع في أرقام الضحايا يقترب من المائة .. فهل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية؟