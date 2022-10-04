ضربة نووية روسية لأوكرانيا
هل هي قريبة كما تراها موسكو .. أم غير بعيدة كما ترى كييف والغرب؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لتلك الضربة وماذا تعني في العقيدة النووية الروسية؟
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هل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية بمواجهة الاحتجاجات؟
الثورة الإيرانية تدخل أسبوعها الثالث .. بزخم أكبر بعد اتساع رقعة التظاهرات ودخول القوة الناعمة ممثلة في الفنانين والمثقفين والرياضيين إضافة للطلبة ضمن الاحتجاج كذك انضمام قوميات جديدة مثل البلوش ويتزامن مع ذلك ارتفاع في أرقام الضحايا يقترب من المائة .. فهل أفلتت الأمور من السلطات الإيرانية؟
١٣ دقيقة منذ 1 يوم
ضربة نووية روسية لأوكرانيا
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