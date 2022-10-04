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ضربة نووية روسية لأوكرانيا

ضربة نووية روسية لأوكرانيا

بانوراما

هل هي قريبة كما تراها موسكو .. أم غير بعيدة كما ترى كييف والغرب؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لتلك الضربة وماذا تعني في العقيدة النووية الروسية؟

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ضربة نووية روسية لأوكرانيا

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