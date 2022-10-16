هل تلجأ بكين للقوة وتسيطر على الجزيرة؟

حريق في سجن إيفين سيئ الصيت في طهران

فهل شهد إيفين تمردا من السجناء ؟ أم افتعله النظام لتصفية السياسيين منهم ؟

وفي المقابل تصعيد في التصريحات الأميركية الداعمة لاحتجاجات الإيرانيين

فهل سيُظهر بايدن دعما حقيقيا ؟ أم يرتكب ذات الخطأ الذي اعترف به أوباما؟

