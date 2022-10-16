هل تلجأ بكين للقوة وتسيطر على الجزيرة؟
الرئيس الصيني يعلنها صراحة .. لن نستغني عن القوة في التعامل مع تايوان .. لكن الأولوية للسياسة..
تايبيه تعترض .. وتهاجم التصعيد الصيني ..
فهل أرادت بكين توجيه الرسالة لتايبيه وحدها ؟ أم لأميركا من خلفها ؟
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حريق في سجن إيفين سيئ الصيت في طهران فهل شهد إيفين تمردا من السجناء؟
حريق في سجن إيفين سيئ الصيت في طهران
فهل شهد إيفين تمردا من السجناء ؟ أم افتعله النظام لتصفية السياسيين منهم ؟
وفي المقابل تصعيد في التصريحات الأميركية الداعمة لاحتجاجات الإيرانيين
فهل سيُظهر بايدن دعما حقيقيا ؟ أم يرتكب ذات الخطأ الذي اعترف به أوباما؟
دقيقة منذ 10 ساعات
هل تلجأ بكين للقوة وتسيطر على الجزيرة؟
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