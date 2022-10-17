بريطانيا .. هل يعزل المحافظون رئيسة حكومتهم؟
بعد أقل من شهرين على توليها الحكومة .. ليز تراس تواجه خطر الإطاحة بها من قبل المحافظين بسبب فشل سياساتها.
بايدن ينضم إلى منتقديها .. وهانت يفضل الاعتراف أمام الناس..
فهل تكون تراس ضحية لسياساتها المتقلبة؟
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دقيقة منذ 10 ساعات
بريطانيا .. هل يعزل المحافظون رئيسة حكومتهم؟
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