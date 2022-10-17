اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا .. هل يعزل المحافظون رئيسة حكومتهم؟

بانوراما

بعد أقل من شهرين على توليها الحكومة .. ليز تراس تواجه خطر الإطاحة بها من قبل المحافظين بسبب فشل سياساتها.
بايدن ينضم إلى منتقديها .. وهانت يفضل الاعتراف أمام الناس..
فهل تكون تراس ضحية لسياساتها المتقلبة؟

حلقات أخرى

هل تلجأ بكين للقوة وتسيطر على الجزيرة؟

الرئيس الصيني يعلنها صراحة .. لن نستغني عن القوة في التعامل مع تايوان .. لكن الأولوية للسياسة..
تايبيه تعترض .. وتهاجم التصعيد الصيني ..
فهل أرادت بكين توجيه الرسالة لتايبيه وحدها ؟ أم لأميركا من خلفها ؟

دقيقة منذ 10 ساعات

حريق في سجن إيفين سيئ الصيت في طهران فهل شهد إيفين تمردا من السجناء؟

حريق في سجن إيفين سيئ الصيت في طهران
فهل شهد إيفين تمردا من السجناء ؟ أم افتعله النظام لتصفية السياسيين منهم ؟
وفي المقابل تصعيد في التصريحات الأميركية الداعمة لاحتجاجات الإيرانيين
فهل سيُظهر بايدن دعما حقيقيا ؟ أم يرتكب ذات الخطأ الذي اعترف به أوباما؟

دقيقة منذ 10 ساعات

المفاوضات مع إيران

في تصريحاته للعربية .. وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المفاوضات مع إيران لم تصل لمناقشة المواضيع الحساسة ..
أما الاتفاق النووي .. فيجب أن يراعي الأمن الإقليمي.

دقيقة منذ 3 أيام

بعد قرار أوبك + تخفيض إنتاج النفط

الخارجية السعودية ترفض التصريحات الأميركية التصعيدية..
واشنطن تدرس تمرير "نوبك" فهل تنجو أسواقها منه؟

دقيقة منذ 3 أيام

بريطانيا .. هل يعزل المحافظون رئيسة حكومتهم؟

0:00 0:00