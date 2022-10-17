جدل مستمر بخصوص التقارب بين حماس ونظام الأسد
جدل مستمر بخصوص التقارب بين حماس ونظام الأسد ..
الأخير التزم الصمت حتى الآن.. فيما مسؤولوه اعتبروا الحركة خائنة في مناسبات سابقة..
ومراقبون يسألون عن الدور الإيراني في ذلك
وهل للتقارب التركي - الإسرائيلي دور في ذلك ؟
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العراق يحقق في نهب مليارات الدولارات من مصرف واحد
العراق يحقق في نهب مليارات الدولارات من مصرف واحد..
المجلس الأعلى للقضاء يصدر مذكرات قبض، و رئيس الحكومة يتوعد بالمحاسبة..
و لكن ، كيف تمّ الاستيلاء على هذه المبالغ الضخمة و أين الرقابة ، وما علاقة العصائب و الدعوة و الحكمة بهذا الملف؟
دقائق منذ 1 ساعة
جدل مستمر بخصوص التقارب بين حماس ونظام الأسد
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