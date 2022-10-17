جدل مستمر بخصوص التقارب بين حماس ونظام الأسد ..

العراق يحقق في نهب مليارات الدولارات من مصرف واحد..

المجلس الأعلى للقضاء يصدر مذكرات قبض، و رئيس الحكومة يتوعد بالمحاسبة..

و لكن ، كيف تمّ الاستيلاء على هذه المبالغ الضخمة و أين الرقابة ، وما علاقة العصائب و الدعوة و الحكمة بهذا الملف؟

