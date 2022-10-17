للعلاقات السعودية الأميركية جوانب أمنية وعسكرية واقتصادية عميقة وعمرها يزيد عن القرن
علاقات يشوبها هذه الأيام توتر فجّرته تصريحات أميركية كانت اعتبرت قرار أوبك + سياسيا اتخذته الرياض..
فما أهداف هذه الأصوات من التصعيد و هل تؤثر على العلاقات الأمريكية السعودية التاريخية؟
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العراق يحقق في نهب مليارات الدولارات من مصرف واحد..
المجلس الأعلى للقضاء يصدر مذكرات قبض، و رئيس الحكومة يتوعد بالمحاسبة..
و لكن ، كيف تمّ الاستيلاء على هذه المبالغ الضخمة و أين الرقابة ، وما علاقة العصائب و الدعوة و الحكمة بهذا الملف؟
دقائق منذ 1 ساعة
للعلاقات السعودية الأميركية جوانب أمنية وعسكرية واقتصادية عميقة وعمرها يزيد عن القرن
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