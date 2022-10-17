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للعلاقات السعودية الأميركية جوانب أمنية وعسكرية واقتصادية عميقة وعمرها يزيد عن القرن

بانوراما

علاقات يشوبها هذه الأيام توتر فجّرته تصريحات أميركية كانت اعتبرت قرار أوبك + سياسيا اتخذته الرياض..
فما أهداف هذه الأصوات من التصعيد و هل تؤثر على العلاقات الأمريكية السعودية التاريخية؟

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للعلاقات السعودية الأميركية جوانب أمنية وعسكرية واقتصادية عميقة وعمرها يزيد عن القرن

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