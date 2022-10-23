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الرئيس الصيني يمنح نفسه ولاية رئاسية ثالثة بغض النظر عن ميثاق الحزب والآراء المعارضة

بانوراما

الرئيس الصيني يمنح نفسه ولاية رئاسية ثالثة بغض النظر عن ميثاق الحزب والآراء المعارضة.
كيف استطاع شي جين بينغ السيطرة على الحزب الشيوعي بشكل مطلق؟
وهل قضى على أي صوت للمعارضة بإخراج "هو جينتاو" من المؤتمر قبل التصويت ؟

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الرئيس الصيني يمنح نفسه ولاية رئاسية ثالثة بغض النظر عن ميثاق الحزب والآراء المعارضة

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