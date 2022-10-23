انقسام في صفوف المحافظين في بريطانيا

انتكاسات .. العنوان الأبرز ربما

لحقبة ليز تراس القصيرة جدا في 10 داونينغ ستريت.

فشل في انقاذ البلاد اقتصاديا .. إقالة وزير المالية الأول .. وسياسات الثاني لم تنقذها..

لماذا تخلى المحافظون عن تراس ؟ وهل لجونسون دور في فشلها ؟ وما الذي يمكن لخليفتها أن يفعله ؟