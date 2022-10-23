انقسام في صفوف المحافظين في بريطانيا
جونسون يعود إلى الواجهة .. وأصوات وازنة تطالبه بالتنسيق مع سوناك رفقا بمصير الحزب ومستقبله.
هل يستطيع جونسون توحيد المحافظين خلفه ؟
أم أن مستقبل الحزب إلى انقسام أيا كان المرشحون ؟
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انقسام في صفوف المحافظين في بريطانيا
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