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ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين وقائدا جديدا لبريطانيا

بانوراما

ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين وقائدا جديدا لبريطانيا بعد انسحاب آخر غرمائه .. بيني موردنت
كيف وصل سوناك ذو الأصول الهندية إلى سدة القرار البريطاني ؟ وهل سيجمع المحافظين بعد انقسامهم؟

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دقيقة منذ 1 ساعة

انقسام في صفوف المحافظين في بريطانيا

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أم أن مستقبل الحزب إلى انقسام أيا كان المرشحون ؟

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لماذا تخلى المحافظون عن تراس ؟ وهل لجونسون دور في فشلها ؟ وما الذي يمكن لخليفتها أن يفعله ؟

دقيقة منذ 4 أيام

ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين وقائدا جديدا لبريطانيا

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