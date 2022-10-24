ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين وقائدا جديدا لبريطانيا
ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين وقائدا جديدا لبريطانيا بعد انسحاب آخر غرمائه .. بيني موردنت
كيف وصل سوناك ذو الأصول الهندية إلى سدة القرار البريطاني ؟ وهل سيجمع المحافظين بعد انقسامهم؟
الرئيس الصيني يمنح نفسه ولاية رئاسية ثالثة بغض النظر عن ميثاق الحزب والآراء المعارضة
الرئيس الصيني يمنح نفسه ولاية رئاسية ثالثة بغض النظر عن ميثاق الحزب والآراء المعارضة.
كيف استطاع شي جين بينغ السيطرة على الحزب الشيوعي بشكل مطلق؟
وهل قضى على أي صوت للمعارضة بإخراج "هو جينتاو" من المؤتمر قبل التصويت ؟
لماذا تخلى المحافظون عن تراس؟ وهل لجونسون دور في فشلها؟
انتكاسات .. العنوان الأبرز ربما
لحقبة ليز تراس القصيرة جدا في 10 داونينغ ستريت.
فشل في انقاذ البلاد اقتصاديا .. إقالة وزير المالية الأول .. وسياسات الثاني لم تنقذها..
لماذا تخلى المحافظون عن تراس ؟ وهل لجونسون دور في فشلها ؟ وما الذي يمكن لخليفتها أن يفعله ؟
ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين وقائدا جديدا لبريطانيا