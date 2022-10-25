لماذا يحارب الإيرانيون بمسيراتهم في أوكرانيا؟
لماذا يحارب الإيرانيون بمسيراتهم في أوكرانيا؟ وماهو الثمن الذي يمكن يتكبدوه جراء تلك الخطوة؟ وماهو المقابل؟
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وصول ريشي سوناك لرئاسة الحكومة البريطانية.. انتصار لليمين على اليسار أم أنه مصادفة
وصول ريشي سوناك الأسمر صاحب الأصول الهندية لأعلى منصب سياسي عن طريق حزب يميني محافظ .. هل هو نقطة انتصار لليمين على اليسار في القبول بالتنوع أم أنه انتصار للطبقة الاجتماعية الأكثر غنى وتعليما أم انتصار للكفاءة أم هي مجرد مصادفة قدرية فرضتها الظروف؟
دقيقة منذ 21 دقيقة
لماذا يحارب الإيرانيون بمسيراتهم في أوكرانيا؟
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