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لماذا يحارب الإيرانيون بمسيراتهم في أوكرانيا؟

بانوراما

لماذا يحارب الإيرانيون بمسيراتهم في أوكرانيا؟ وماهو الثمن الذي يمكن يتكبدوه جراء تلك الخطوة؟ وماهو المقابل؟

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لماذا يحارب الإيرانيون بمسيراتهم في أوكرانيا؟

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