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إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني

بانوراما

إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني .. الاحتجاجات في تصاعد والمواجهة الأمنية في تزايد .. فهل تنجح السلطات الإيرانية في مواجهتها .. أم يكون للشعب قرار آخر؟

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إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني

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