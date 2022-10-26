إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني

وصول ريشي سوناك الأسمر صاحب الأصول الهندية لأعلى منصب سياسي عن طريق حزب يميني محافظ .. هل هو نقطة انتصار لليمين على اليسار في القبول بالتنوع أم أنه انتصار للطبقة الاجتماعية الأكثر غنى وتعليما أم انتصار للكفاءة أم هي مجرد مصادفة قدرية فرضتها الظروف؟