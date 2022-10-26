إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني
إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني .. الاحتجاجات في تصاعد والمواجهة الأمنية في تزايد .. فهل تنجح السلطات الإيرانية في مواجهتها .. أم يكون للشعب قرار آخر؟
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وصول ريشي سوناك لرئاسة الحكومة البريطانية.. انتصار لليمين على اليسار أم أنه مصادفة
وصول ريشي سوناك الأسمر صاحب الأصول الهندية لأعلى منصب سياسي عن طريق حزب يميني محافظ .. هل هو نقطة انتصار لليمين على اليسار في القبول بالتنوع أم أنه انتصار للطبقة الاجتماعية الأكثر غنى وتعليما أم انتصار للكفاءة أم هي مجرد مصادفة قدرية فرضتها الظروف؟
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إحياء لذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني
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