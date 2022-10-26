استئناف برنامج إعادة اللاجئين السوريين طواعية من لبنان
استئناف برنامج إعادة اللاجئين السوريين طواعية من لبنان .. هل هو مسألة اقتصادية وأمنية أم قضية حقوقية؟ وهل هو قرار طوعي للاجئين أم قهري كما يرى البعض؟
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وصول ريشي سوناك الأسمر صاحب الأصول الهندية لأعلى منصب سياسي عن طريق حزب يميني محافظ .. هل هو نقطة انتصار لليمين على اليسار في القبول بالتنوع أم أنه انتصار للطبقة الاجتماعية الأكثر غنى وتعليما أم انتصار للكفاءة أم هي مجرد مصادفة قدرية فرضتها الظروف؟
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استئناف برنامج إعادة اللاجئين السوريين طواعية من لبنان
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