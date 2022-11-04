تراجع أميركي تجاه إيران
في حوار خاص مع العربية .. روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران يشن هجوما غير مسبوق على إيران .. لماذا تبدلت مواقفه من مؤيد وداعم لإيران كي توافق على إحياء الاتفاق النووي .. إلى رافض لسياستها ومطالبا بعقابها؟
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تهديدات طهران للولايات المتحدة والسعودية
تهديدات طهران للولايات المتحدة والسعودية .. هل هي حقيقية .. وإن كانت .. فهل لديها القدرة على تنفيذها أم أن قوة الردع السعودية سوف تجعل طهران تفكر مرتين قبل أي خطوة؟ وهل التهديدات لأسباب خارجية أم محاولة للتغطية على الاضطرابات في الداخل الإيراني؟
دقيقة منذ 1 يوم
تراجع أميركي تجاه إيران
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