تراجع أميركي تجاه إيران

تهديدات طهران للولايات المتحدة والسعودية .. هل هي حقيقية .. وإن كانت .. فهل لديها القدرة على تنفيذها أم أن قوة الردع السعودية سوف تجعل طهران تفكر مرتين قبل أي خطوة؟ وهل التهديدات لأسباب خارجية أم محاولة للتغطية على الاضطرابات في الداخل الإيراني؟

