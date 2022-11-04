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تراجع أميركي تجاه إيران

بانوراما

في حوار خاص مع العربية .. روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران يشن هجوما غير مسبوق على إيران .. لماذا تبدلت مواقفه من مؤيد وداعم لإيران كي توافق على إحياء الاتفاق النووي .. إلى رافض لسياستها ومطالبا بعقابها؟

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تراجع أميركي تجاه إيران

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