انفجار اسطنبول من يقف وراءه وما الهدف منه؟
انفجار اسطنبول من يقف وراءه وما الهدف منه؟ وإلى من كان يشير أردوغان عندما قال إن هناك من يريد محاصرة تركيا بالإرهاب؟
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فوز مخيب للآمال يحرزه الحزب الجمهوري على حساب غريمه الديمقراطي
رغم التفوق الجمهوري .. لماذا كانت نتائج الانتخابات النصفية مخيبة للآمال بالنسبة لفريق ترمب .. وهزيمة بطعم الفوز بالنسبة لفريق بايدن .. وهل تقلب تلك النتائج خطط الغريمين في الترشح للرئاسة مستقبلا؟ وهل سيكون أحدهما الرئيس القادم أم ربما شخص ثالث؟
دقيقة منذ 3 أيام
انفجار اسطنبول من يقف وراءه وما الهدف منه؟
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