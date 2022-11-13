جنرال إيراني يهدد وسائل الإعلام بسبب تغطية التظاهرات
جنرال إيراني يهدد وسائل الإعلام بسبب تغطية التظاهرات.. هل هي قوة الإعلام أم فشل المواجهة الأمنية للاحتجاجات؟
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فوز مخيب للآمال يحرزه الحزب الجمهوري على حساب غريمه الديمقراطي
رغم التفوق الجمهوري .. لماذا كانت نتائج الانتخابات النصفية مخيبة للآمال بالنسبة لفريق ترمب .. وهزيمة بطعم الفوز بالنسبة لفريق بايدن .. وهل تقلب تلك النتائج خطط الغريمين في الترشح للرئاسة مستقبلا؟ وهل سيكون أحدهما الرئيس القادم أم ربما شخص ثالث؟
دقيقة منذ 3 أيام
جنرال إيراني يهدد وسائل الإعلام بسبب تغطية التظاهرات
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