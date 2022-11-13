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هل تراجع الغرب عن خططه لتقليص استخدام الوقود الأحفوري تبرره الظروف الدولية؟

بانوراما

بعد اتهامات للغرب بالتناقض إزاء قضايا الطاقة والمناخ
هل تراجع الغرب عن خططه لتقليص استخدام الوقود الأحفوري تبرره الظروف الدولية؟ أم أن التناقضات تُحرّكها المصالح،بعيدا عن قضايا البيئة والمناخ؟

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