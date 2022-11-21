قمة أغضبت الجميع

المصافحة التاريخية في قطر بين السيسي أردوغان .. تخطف الأضواء وتثير التساؤلات .. هل هي بداية لعودة العلاقات بين الدولتين وهل ستكون كما صرح الطرفان خطوة تتلوها خطوات أخرى؟

