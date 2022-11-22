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عودة بريطانيا لأوروبا

بانوراما

دعوات في بريطانيا لإعادة النظر في الخروج من الاتحاد الأوروبي ..
هل هذه بوادر الندم على الخروج .. وهل العودة يمكن أن تتحقق في ظل الظرف الاقتصادي والسياسي العالمي الحالي؟

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عودة بريطانيا لأوروبا

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