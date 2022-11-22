عودة بريطانيا لأوروبا
دعوات في بريطانيا لإعادة النظر في الخروج من الاتحاد الأوروبي ..
هل هذه بوادر الندم على الخروج .. وهل العودة يمكن أن تتحقق في ظل الظرف الاقتصادي والسياسي العالمي الحالي؟
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إحتجاجات إيرانية كروية
باستخدام سلاح الصمت ..لاعبو إيران يقررون عدم ترديد النشيد الوطني في كأس العالم دعما للاحتجاجات .. هل خرجت الأمور عن السيطرة داخل وخارج الحدود؟ ما دلالات هذه الخطوة وتداعياتها عند اللعبين عودتهم لبلادهم؟ وهل أصبح منع التداخل بين الرياضة والسياسة أمرًا من ضروب المستحيل؟
دقيقة منذ 1 ساعة
عودة بريطانيا لأوروبا
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