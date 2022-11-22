عودة بريطانيا لأوروبا

باستخدام سلاح الصمت ..لاعبو إيران يقررون عدم ترديد النشيد الوطني في كأس العالم دعما للاحتجاجات .. هل خرجت الأمور عن السيطرة داخل وخارج الحدود؟ ما دلالات هذه الخطوة وتداعياتها عند اللعبين عودتهم لبلادهم؟ وهل أصبح منع التداخل بين الرياضة والسياسة أمرًا من ضروب المستحيل؟

