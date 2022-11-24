الانتصارات الرياضية

دعوات في بريطانيا لإعادة النظر في الخروج من الاتحاد الأوروبي ..

هل هذه بوادر الندم على الخروج .. وهل العودة يمكن أن تتحقق في ظل الظرف الاقتصادي والسياسي العالمي الحالي؟

