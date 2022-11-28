استباحة حياة المشاهير!
الكشف عن الوثائق الشخصية للفنانة المصرية منة شلبي على المواقع الالكترونية بعد توقيفها.. استباحة حياة المشاهير، إعلاميا وصحافيا ، ما حدودها المهنية و القانونية ؟
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وزير الخارجية التركي يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة وإعادة السفيرين خلال الأشهر المقبلة .. فهل نجحت المصافحة التاريخية في إعادة العلاقات بين البلدين بعد توترها لسنوات .. وما هو مصير الملفات العالقة؟
دقيقة منذ 1 ساعة
استباحة حياة المشاهير!
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