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ثورة داخل بيت المرشد الإيراني

بانوراما

ابنة أخت المرشد الإيراني على خامنئي تصطف مع الثوار وتصف نظام خالها بالدموي .. فهل وصلت الثورة إلى بيت المرشد وهل أصبح النظام في مواجهة مع نفسه قبل شعبه ؟

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ثورة داخل بيت المرشد الإيراني

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