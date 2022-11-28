ثورة داخل بيت المرشد الإيراني
ابنة أخت المرشد الإيراني على خامنئي تصطف مع الثوار وتصف نظام خالها بالدموي .. فهل وصلت الثورة إلى بيت المرشد وهل أصبح النظام في مواجهة مع نفسه قبل شعبه ؟
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وزير الخارجية التركي يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة وإعادة السفيرين خلال الأشهر المقبلة .. فهل نجحت المصافحة التاريخية في إعادة العلاقات بين البلدين بعد توترها لسنوات .. وما هو مصير الملفات العالقة؟
دقيقة منذ 1 ساعة
ثورة داخل بيت المرشد الإيراني
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