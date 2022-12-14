سوناك رئيس وزراء بريطانيا حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين
ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا .. حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين .. والبداية بتشريع قانون لمواجهة تدفق اللاجئين من ألبانيا .. هل يفتح التشريع الجديد الباب لطريقة مختلفة في التعامل مع اللاجئين؟
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تسليم أبوعجيلة مسعود المتورط في هجوم لوكيربي للسلطات الأميركية يثير جدلا كبيرا في ليبيا .. فهل هو مختطف أم تم تسلميه؟ ولماذا تشير أصابع الاتهام نحو حكومة الوحدة الوطنية؟ وهل يمكن أن تتسبب هذه الخطوة في إعادة فتح ملف تم غلقه قبل نحو 15 عاما؟
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سوناك رئيس وزراء بريطانيا حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين
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