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سوناك رئيس وزراء بريطانيا حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين

بانوراما

ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا .. حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين .. والبداية بتشريع قانون لمواجهة تدفق اللاجئين من ألبانيا .. هل يفتح التشريع الجديد الباب لطريقة مختلفة في التعامل مع اللاجئين؟

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سوناك رئيس وزراء بريطانيا حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين

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