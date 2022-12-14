هل يمكن أن تتسبب مباراة فرنسا والمغرب بتداعيات أمنية وربما سياسية على المهاجرين؟
الحماس الجماهيري الفرنسي المغربي الكبير بسبب مباراة كأس العالم .. هل يمكن في أن يتسبب بتداعيات أمنية وربما سياسية على المهاجرين؟
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هل يمكن أن تتسبب مباراة فرنسا والمغرب بتداعيات أمنية وربما سياسية على المهاجرين؟
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