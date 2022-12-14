هل يمكن أن تتسبب مباراة فرنسا والمغرب بتداعيات أمنية وربما سياسية على المهاجرين؟

تسليم أبوعجيلة مسعود المتورط في هجوم لوكيربي للسلطات الأميركية يثير جدلا كبيرا في ليبيا .. فهل هو مختطف أم تم تسلميه؟ ولماذا تشير أصابع الاتهام نحو حكومة الوحدة الوطنية؟ وهل يمكن أن تتسبب هذه الخطوة في إعادة فتح ملف تم غلقه قبل نحو 15 عاما؟