هل تخلص أردوغان من أقوى خصومه في الانتخابات القادمة؟
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول .. هل تخلص أردوغان من أقوى خصومه في الانتخابات القادمة؟
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سوناك رئيس وزراء بريطانيا حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين
ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا .. حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين .. والبداية بتشريع قانون لمواجهة تدفق اللاجئين من ألبانيا .. هل يفتح التشريع الجديد الباب لطريقة مختلفة في التعامل مع اللاجئين؟
دقيقة منذ 1 يوم
هل تخلص أردوغان من أقوى خصومه في الانتخابات القادمة؟
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