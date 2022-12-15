اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل شارف نظام طهران على السقوط؟

بانوراما

من داخل بيت خامنئي.. وفاة المرشد ستسقط النظام.. ومن تقارير استخباراتية خارجية.. الثورة ينقصها زعيم ودعم وتمويل.. فهل شارف نظام طهران على السقوط؟

حلقات أخرى

تيك توك خطر على الأمن القومي لواشنطن

تيك توك خطر على الأمن القومي لواشنطن .. أم خطر صيني على النفوذ الأميركي؟

دقيقة منذ 54 دقيقة

هل تخلص أردوغان من أقوى خصومه في الانتخابات القادمة؟

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول .. هل تخلص أردوغان من أقوى خصومه في الانتخابات القادمة؟

دقيقة منذ 56 دقيقة

هل يمكن أن تتسبب مباراة فرنسا والمغرب بتداعيات أمنية وربما سياسية على المهاجرين؟

الحماس الجماهيري الفرنسي المغربي الكبير بسبب مباراة كأس العالم .. هل يمكن في أن يتسبب بتداعيات أمنية وربما سياسية على المهاجرين؟

دقائق منذ 1 يوم

سوناك رئيس وزراء بريطانيا حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين

ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا .. حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين .. والبداية بتشريع قانون لمواجهة تدفق اللاجئين من ألبانيا .. هل يفتح التشريع الجديد الباب لطريقة مختلفة في التعامل مع اللاجئين؟

دقيقة منذ 1 يوم

هل شارف نظام طهران على السقوط؟

0:00 0:00