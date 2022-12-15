هل شارف نظام طهران على السقوط؟
من داخل بيت خامنئي.. وفاة المرشد ستسقط النظام.. ومن تقارير استخباراتية خارجية.. الثورة ينقصها زعيم ودعم وتمويل.. فهل شارف نظام طهران على السقوط؟
حلقات أخرى
سوناك رئيس وزراء بريطانيا حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين
ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا .. حفيد المهاجرين يتبنى الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهاجرين .. والبداية بتشريع قانون لمواجهة تدفق اللاجئين من ألبانيا .. هل يفتح التشريع الجديد الباب لطريقة مختلفة في التعامل مع اللاجئين؟
دقيقة منذ 1 يوم
هل شارف نظام طهران على السقوط؟
0:00 0:00