تهنئة المسيحيين

دخول ١٠٠ جهاز لتشغيل أقمار ستار لينك التابعة لإيلون ماسك في إيران .. هل تغير معادلة الاحتجاجات في البلاد بين الشعب والنظام كما غيرت شكل الحرب الأوكرانية الروسية؟