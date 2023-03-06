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الصين ترفع إنفاقها الدفاعي وتحذيرات غربية من ان الحرب مع بكين ستكون مختلفة عن أي حرب

بانوراما

الصين ترفع إنفاقها الدفاعي وسط دعوات لتكثيف تدريب الجيش والاستعداد للقتال وتحذيرات غربية من ان الحرب مع بكين ستكون مختلفة عن أي حرب يواجهها الأميركيون فهل الحرب قريبة و الى اي مدى ستذهب واشنطن في الدفاع عن تايوان؟

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الصين ترفع إنفاقها الدفاعي وتحذيرات غربية من ان الحرب مع بكين ستكون مختلفة عن أي حرب

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