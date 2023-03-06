الصين ترفع إنفاقها الدفاعي وتحذيرات غربية من ان الحرب مع بكين ستكون مختلفة عن أي حرب
الصين ترفع إنفاقها الدفاعي وسط دعوات لتكثيف تدريب الجيش والاستعداد للقتال وتحذيرات غربية من ان الحرب مع بكين ستكون مختلفة عن أي حرب يواجهها الأميركيون فهل الحرب قريبة و الى اي مدى ستذهب واشنطن في الدفاع عن تايوان؟
العراق يرفض مطلب طهران تحويل اجزاء من اموالها المجمدة دون موافقة الخزانة الأميركية
وثائق تظهر ان العراق يرفض حتى الان مطلب طهران تحويل اجزاء من اموالها المجمدة دون موافقة الخزانة الأميركية..
هل فعلا يحتجز العراق أموالا إيرانية ؟ وماذا يخفي الموقف الإيراني من تبعات على العراق المدعوم من واشنطن؟
روسيا توافق على إعادة يورانيوم إيران المخصّب لطهران مقابل مسيرات تحتاجها موسكو
روسيا توافق على إعادة يورانيوم إيران المخصّب لطهران مقابل مسيرات تحتاجها موسكو هل الخطوة رد روسي على الغرب ؟ أم تنفيذ لشرط ايراني للحصول على المسيرات ؟ وهل سيكون ذلك محفزا لإتخاذ مواقف اكثر جدية بشأن ملف إيران النووي
الصين ترفع إنفاقها الدفاعي وتحذيرات غربية من ان الحرب مع بكين ستكون مختلفة عن أي حرب