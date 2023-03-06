روسيا توافق على إعادة يورانيوم إيران المخصّب لطهران مقابل مسيرات تحتاجها موسكو

الصين ترفع إنفاقها الدفاعي وسط دعوات لتكثيف تدريب الجيش والاستعداد للقتال وتحذيرات غربية من ان الحرب مع بكين ستكون مختلفة عن أي حرب يواجهها الأميركيون فهل الحرب قريبة و الى اي مدى ستذهب واشنطن في الدفاع عن تايوان؟