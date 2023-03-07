أوستن في زيارة مفاجئة للعراق

وثائق تظهر ان العراق يرفض حتى الان مطلب طهران تحويل اجزاء من اموالها المجمدة دون موافقة الخزانة الأميركية..

هل فعلا يحتجز العراق أموالا إيرانية ؟ وماذا يخفي الموقف الإيراني من تبعات على العراق المدعوم من واشنطن؟