أوستن في زيارة مفاجئة للعراق
أوستن في زيارة مفاجئة للعراق ..المعلن التأكيد على الشراكة الاستراتيجية وتحت الطاولة تحذير إيران ومليشياتها من مهاجمة جنوده فما هو مستقبل هذا تحالف؟
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العراق يرفض مطلب طهران تحويل اجزاء من اموالها المجمدة دون موافقة الخزانة الأميركية
وثائق تظهر ان العراق يرفض حتى الان مطلب طهران تحويل اجزاء من اموالها المجمدة دون موافقة الخزانة الأميركية..
هل فعلا يحتجز العراق أموالا إيرانية ؟ وماذا يخفي الموقف الإيراني من تبعات على العراق المدعوم من واشنطن؟
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روسيا توافق على إعادة يورانيوم إيران المخصّب لطهران مقابل مسيرات تحتاجها موسكو
روسيا توافق على إعادة يورانيوم إيران المخصّب لطهران مقابل مسيرات تحتاجها موسكو هل الخطوة رد روسي على الغرب ؟ أم تنفيذ لشرط ايراني للحصول على المسيرات ؟ وهل سيكون ذلك محفزا لإتخاذ مواقف اكثر جدية بشأن ملف إيران النووي
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أوستن في زيارة مفاجئة للعراق
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