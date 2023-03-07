المعارضة التركية تختار كمال كليتشدار لمواجهة إردوغان على الرئاسة
المعارضة التركية تختار كمال كليتشدار رئيس حزب الشعب الجمهوري لمواجهة إردوغان على الرئاسة .. هل هي فرصة نجاح؟ ولماذ اختلفت المعارضة عليه؟
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المعارضة التركية تختار كمال كليتشدار لمواجهة إردوغان على الرئاسة
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