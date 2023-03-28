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تأجيل نتنياهو للتعديلات القضائية تحت ضغط الشارع .. 

بانوراما

تأجيل نتنياهو للتعديلات القضائية تحت ضغط الشارع ..
تراجع حقيقي أم مناورة لكسب الوقت .. وهل انتهت حالة الانقسام في إسرائيل؟ أم أنها خمدت مؤقتا وستثور مجددا؟

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تأجيل نتنياهو للتعديلات القضائية تحت ضغط الشارع .. 

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