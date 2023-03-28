تأجيل نتنياهو للتعديلات القضائية تحت ضغط الشارع ..
تأجيل نتنياهو للتعديلات القضائية تحت ضغط الشارع ..
تراجع حقيقي أم مناورة لكسب الوقت .. وهل انتهت حالة الانقسام في إسرائيل؟ أم أنها خمدت مؤقتا وستثور مجددا؟
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حالة انقسام حاد في إسرائيل
حالة انقسام حاد في إسرائيل .. هل سببها التعديلات القضائية فقط أم أن الأزمة أكبر وأعقد من ذلك؟ والمخاوف من تفكك الجيش .. والخطر على الأمن القومي الإسرائيلي .. مبالغات لأهداف سياسية أم واقع قابل للتحقق؟ وما هي السيناريوهات المطروحة والتداعيات المتوقعة لما يجري في إسرائيل؟
دقيقة منذ 1 يوم
تأجيل نتنياهو للتعديلات القضائية تحت ضغط الشارع ..
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