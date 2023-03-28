حرب باردة بين الصين وأميركا
حرب باردة بين الصين وأميركا .. ربما تتحول لمواجهة عسكرية مدمرة .. نبوءة جديدة لكسينجر .. هل تصدق هذه المرة كما صدقت نبوءات سابقة له؟
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حالة انقسام حاد في إسرائيل
حالة انقسام حاد في إسرائيل .. هل سببها التعديلات القضائية فقط أم أن الأزمة أكبر وأعقد من ذلك؟ والمخاوف من تفكك الجيش .. والخطر على الأمن القومي الإسرائيلي .. مبالغات لأهداف سياسية أم واقع قابل للتحقق؟ وما هي السيناريوهات المطروحة والتداعيات المتوقعة لما يجري في إسرائيل؟
دقيقة منذ 1 يوم
حرب باردة بين الصين وأميركا
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