حرب باردة بين الصين وأميركا

حالة انقسام حاد في إسرائيل .. هل سببها التعديلات القضائية فقط أم أن الأزمة أكبر وأعقد من ذلك؟ والمخاوف من تفكك الجيش .. والخطر على الأمن القومي الإسرائيلي .. مبالغات لأهداف سياسية أم واقع قابل للتحقق؟ وما هي السيناريوهات المطروحة والتداعيات المتوقعة لما يجري في إسرائيل؟

