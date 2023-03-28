لماذا تزداد أزمة قانون التقاعد الجديد في فرنسا اشتعالا
لماذا تزداد أزمة قانون التقاعد الجديد في فرنسا اشتعالا .. وما هو السر وراء تمسك ماكرون بالقانون وإصرار المحتجين على إلغائه؟
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حالة انقسام حاد في إسرائيل
حالة انقسام حاد في إسرائيل .. هل سببها التعديلات القضائية فقط أم أن الأزمة أكبر وأعقد من ذلك؟ والمخاوف من تفكك الجيش .. والخطر على الأمن القومي الإسرائيلي .. مبالغات لأهداف سياسية أم واقع قابل للتحقق؟ وما هي السيناريوهات المطروحة والتداعيات المتوقعة لما يجري في إسرائيل؟
دقيقة منذ 1 يوم
لماذا تزداد أزمة قانون التقاعد الجديد في فرنسا اشتعالا
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