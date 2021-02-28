"الذاكرة السياسية" مع الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر - الجزء الأول

في الحلقة الأولى من سلسلة يتحدث الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر عن الأيام التي سبقت سقوط الشاه في إيران وعن لقاءاته بالإمام الخميني في فرنسا، حيث تقاسما حياة المنفى. أول رئيس إيراني في الجمهورية الإسلامية سيكشف لأول مرة عن مضمون وثيقة أميركية تُثبت أن الخميني أبلغ الرئيس جيمي كارتر بواسطة السيد إبراهيم يزدي أن وصوله الى السلطة يصبُّ في مصلحتهم. وفي الحلقة سيُشير بني صدر الى أن الشاه رفض عرضا فرنسيا باغتيال الخميني، خشية التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن العملية في حال حصولها.

