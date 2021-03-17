مع الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر - الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة سيتحدّث الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر لـ "الذاكرة السياسية" عن قضية احتلال السفارة الاميركية في إيران في العام 1979 على يد مجموعة من الطلاب، وكواليس المفاوضات التي قادها أبو الحسن بني صدر كوزير للخارجية وقتها. أول رئيس إيراني بعد الثورة الإسلامية، سيتطرق أيضا الى تفاصيل "صفقة" إطلاق الرهائن الأميركيين التي أبرمها مُمثلو الإمام الخميني مع فريق يُمثّل المرشح الرئاسي الأميركي وقتها رونالد ريغان المدعوم من جورج بوش - الأب من أجل ضمان فشل الرئيس جيمي كارتر في التجديد لولاية ثانية وفوز منافسه ريغان، وهو ما عُرف ب"مفاجأة أكتوبر".