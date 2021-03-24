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مع الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر - الجزء الرابع

مع الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر - الجزء الرابع

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في الحلقة الرابعة من برنامج "الذاكرة السياسية" يتوقف الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر عند واقعة تزوير أول انتخابات برلمانية بعد الثورة الاسلامية تمهيدا لتنحيته من السلطة ولكي يضع رجال الدين يدهم على البلاد. وردّا على كلام بني صدر للخميني أنت تعرف أن هذه الانتخابات مُزوّرة قال المرشد الأعلى للثورة: لقد تركنا الناس يصوتون، وهذه مجرد شكليات، لأن الفقيه هو من له الصوت وهو من يُقرر وليس الشعب. وفي الحلقة سيتطرق أول رئيس ايراني للجمهورية الاسلامية الى وساطة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بين إيران والعراق لسحب فتيل تفجير الحرب بين الجانبين وأسباب فشل هذه الوساطة. كذلك سيكشف بني صدر تفاصيل تتعلّق بفضيحة "إيران غايت" والتي اشترت فيها طهران أسلحة اسرائيلية من تل أبيب في حربها ضد نظام صدام حسين، بموافقة الخميني نفسه.

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