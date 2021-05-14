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مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء الثاني

مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء الثاني

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في الحلقة الثانية من سلسلة يتحدّث وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى عما كان يدور داخل أروقة وزارة الخارجية المصرية في حربي الـ 67 والـ 73. عمرو موسى الذي كان في حرب أكتوبر في نيويورك يقول إنه بعد الانتصار المصري في هذه الحرب أصبح وزير الخارجية الأميركي وقتها هنري كيسنجر يُطارد نظيره المصري محمد حسن الزيّات ليلتقيه. وفي الحلقة يوضح رئيس الدبلوماسية المصري الأسبق كيف تعامل مع المخابرات في الملفات الخارجية التي كان تضع يدها عليها. وعن علاقته بالعقيد الليبي الراحل معمّر القذاقي يقول: عقب تعييني وزيرا للخارجية كان يعتبرني عميلا أميركيا إنما بعد فترة بدّل نظرته حيالي بالكامل.

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