مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء الخامس

في الحلقة الخامسة وما قبل الأخيرة يكشف وزير الخارجية المصري الأسبق عمر موسى تفاصيل تتعلّق بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في إثيوبيا في العام 1995 أثناء ذهابه للمشاركة في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية. وفي الحلقة يتوقف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عند آخر لقاء جمعه بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في بغداد في العام 2003 في محاولة منه لمنع الغزو الأميركي للعراق. بعض أعضاء الوفد الذين رافقوا موسى كتبوا في مذكراتهم أن موسى بدا وكأنه يصرخ في وجه الرئيس. أما رئيس الدبلوماسية المصرية فيقول: اندهش صدام عندما قلت له "شوف بقى" يا سيادة الرئيس لكنه تقبّلها بابتسامة، لأنه ربما أحب العبارة كما قلتها باللهجة المصرية.

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