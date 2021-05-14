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مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء الرابع

مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء الرابع

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في الحلقة الرابعة يتحدث وزير الخارجية المصري الأسبق عمر موسى عن مؤتمر مدريد الذي انعقد في العاصمة الإسبانية في العام 1991. وعن رأي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بالمفاوضات السرّية الفلسطينية - الإسرائيلية في أوسلو قال عمرو موسى: كان مبارك مُتفهّماً لهذه المفاوضات ويعتبر أنه حان الوقت ليُقرر الفلسطينيون مصيرهم بأنفسهم. وكشف رئيس الدبلوماسية المصرية الأسبق أن المخابرات المصرية كانت على اطلاع بمحاضر جلسات مفاوضات أوسلو وقد زودّته ملفا كبيرا عنها. وفي الحلقة يتحدث عمرو موسى عما دار في اجتماع شرم الشيخ بينه وبين الرئيس حسني مبارك نافياً أن يكون اختلف معه، وأوضح أنه كلّمه بصراحة عن انزعاجه من انعقاد اجتماعات أمنية مصرية إسرائيلية أميركية من دون علمه

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