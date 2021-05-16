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مع المنسّق العام لقوى 14 آذار السابق د. فارس سعيد - الجزء الأول

مع المنسّق العام لقوى 14 آذار السابق د. فارس سعيد - الجزء الأول

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في الحلقة الأولى من خماسية يتحدث المنسّق العام لقوى الرابع عشر من آذار السابق د. فارس سعيد عن ظروف صدور بيان المطارنة الموارنة في العام 2000 بنبرة عالية دعا فيه الى انسحاب الجيش السوري من لبنان. فارس سعيد الذي اطلع على البيان قبل يوم من صدوره يكشف اسرارا تُقال لأول مرة عمن كتب البيان وعن التهديدات التي أعقبت صدور البيان للبطريك الماروني نصرالله صفير ولأشخاص قريبين منه. وفي الحلقة يتحدث فارس سعيد عن التدخلات السورية في الانتخابات النيابية إبان الوصاية السورية على لبنان وكيف استطاع أن يفوز في انتخابات العام 2000 رغم هذه التدخلات.

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