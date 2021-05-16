.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مع المنسّق العام لقوى 14 آذار السابق د. فارس سعيد - الجزء الثالث

مع المنسّق العام لقوى 14 آذار السابق د. فارس سعيد - الجزء الثالث

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

في الحلقة الثالثة يُشير المنسق العام السابق لقوى الرابع عشر من آذار في لبنان د. فارس سعيد الى أن "الوثيقة التأسيسية من أجل الحوار" التي أعلنها لقاء قرنة شهوان في العام 2000 صدرت بهدف تأييد نداء المطارنة الموارنة المُطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان.
فارس سعيد يتحدث في الحلقة عن التهديدات التي واجهتها المعارضة، وقتها، وشملت سلسلة توقيفات من عناصر تابعين للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. سعيد يتطرّق أيضا الى "مصالحة الجبل" بين البطريرك الماروني نصر الله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لافتا الى أنها طوت 160 عاما من الخلافات المارونية الدرزية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد