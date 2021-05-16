مع المنسّق العام لقوى 14 آذار السابق د. فارس سعيد - الجزء الرابع

في الحلقة الرابعة من سلسلة مع المنسّق العام السابق لقوى ١٤ آذار في لبنان الدكتور فارس سعيّد

استعادة لظروف صدور القرار الدولي الرقم 1559 بالتزامن مع التمديد لولاية الرئيس اللبناني إميل لحود. وبحسب سعيد كانت الولايات المتحدة وراء صدور القرار 1559 الداعي الى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان. وينقل فارس سعيد عن الرئيس الراحل رفيق الحريري قوله: لم يكن في إمكاني الوقوف ضد الغضب السوري الداعم للتمديد، بشار الأسد هدّد بتحطيم لبنان على رأسي ورأس وليد جنبلاط إذا لم يحصل التمديد. وفي الحلقة يتطرق فارس سعيد إلى ظروف اغتيال رفيق الحريري.

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