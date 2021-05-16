مع وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام - الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة يشرح وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام أن جوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا على سد النهضة هو سياسي وليس فنّياً. وتهدف إثيوبيا ودول غربية من خلفها إلى تحجيم قدرات مصر من خلال تقليص مواردها المائية. وأشار إلى أن هذه السياسة توارثتها بعض دول حوض النيل عن الاستعمار البريطاني. وخلص وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق إلى أن مصر أخطأت في العام 1997 بقبولها التفاوض على إعادة تقسيم مياه حوض النيل. وعن ثورة 25 يناير 2011 يكشف الوزير محمد نصر الدين علام أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كان نبّه مجلس الوزراء مرتين في العام 2010 من خطر تطوّر الحراك الشعبي إلى ثورة. وكان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على دراية بكل ما يحصل داخل جلسات مجلس الوزراء لأنه كان يتابع الاجتماعات عن بُعد بواسطة الكاميرات.

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