.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مع وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام - الجزء الثاني

مع وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام - الجزء الثاني

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

في الحلقة الثانية يتحدث وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام عن الأجواء التي كانت في الحكومة قبل اندلاع أحداث 25 يناير في 2011. يقول علام: كان هناك شرخ داخل الحكومة بين العسكريين ورجال الأعمال. ويكشف أن الرئيس حسني مبارك رأس في أحد الأيام اجتماعا وزارياً بتّ فيه بخلاف كان قائماً بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان على ملكية بعض الأراضي. وعن الخلاف مع إثيوبيا على سد النهضة يقول وزير الري الأسبق: علمت بعد تسلّمي الوزارة أن دول منبع نهر النيل كانت ستوقّع على اتفاق عينتيبي سواء وقّعت مصر والسودان أو لم توقّع. وبعد جولات من المفاوضات كادت مصر تتفاهم مع إثيوبيا على إلغاء اتفاق عينتيبي لولا قيام أحداث 25 يناير 2011.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد