مع وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية يتحدث وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام عن الأجواء التي كانت في الحكومة قبل اندلاع أحداث 25 يناير في 2011. يقول علام: كان هناك شرخ داخل الحكومة بين العسكريين ورجال الأعمال. ويكشف أن الرئيس حسني مبارك رأس في أحد الأيام اجتماعا وزارياً بتّ فيه بخلاف كان قائماً بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان على ملكية بعض الأراضي. وعن الخلاف مع إثيوبيا على سد النهضة يقول وزير الري الأسبق: علمت بعد تسلّمي الوزارة أن دول منبع نهر النيل كانت ستوقّع على اتفاق عينتيبي سواء وقّعت مصر والسودان أو لم توقّع. وبعد جولات من المفاوضات كادت مصر تتفاهم مع إثيوبيا على إلغاء اتفاق عينتيبي لولا قيام أحداث 25 يناير 2011.

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