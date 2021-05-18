.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مع وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب - الجزء الثالث

مع وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب - الجزء الثالث

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

في الحلقة الثالثة من سلسلة يتحدث وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب عن الدور الإيراني في إذكاء الخلافات بين الميليشيات الشيعية في العراق لجذب أكبر عدد منهم اليها. ويكشف أن الهدر في الميزانية العامة للعراق يصل الى نحو 30 مليار دولار سنويا، يذهب قسم منه الى طهران عبر قنواتها في بغداد. وعن المسؤول عن ملجأ الجادرية الذي كان يمارس التعذيب بحق الموقوفين يقول فلح النقيب: كان يديره ضابط شرطة عراقي موال لإيران. كذلك أظهرت التحقيقات أن "حزب الله" العراقي كان يجمع معلومات عن الوزارات العراقية، تمّ توقيف 58 عنصرا منهم، قبل يُفرج عنهم لاحقا بعد ضغوط على رئيس الحكومة وقتها إياد علاوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد