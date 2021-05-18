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مع وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب - الجزء الخامس

مع وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب - الجزء الخامس

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في الحلقة الأخيرة يكشف وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب ما دار بينه وبين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأركان نظامه في السجن، بعد أيام على توقيفهم في العام 2004. وعن زيارته الى سوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد في العام ذاته يقول: نصحتُ الأسد بعدم الاقتراب كثيرا من النظام الإيراني، لأن ذلك من شأنه الإضرار بعلاقات دمشق مع الدول العربية والولايات المتحدة. فلح النقيب سيتطرق أيضا الى محاولات الاغتيال التي تعرّض لها منذ كان محافظا لصلاح الدين ثم وزيرا للداخلية فنائبا في البرلمان.

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