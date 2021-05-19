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المفكّر والسياسي العراقي حسن العلوي - الجزء الأول

المفكّر والسياسي العراقي حسن العلوي - الجزء الأول

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في الحلقة الأولى من رباعية يكشف المفكّر والسياسي العراقي حسن العلوي أن الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر كان يرغب في تقديم التهنئة الى الامام الخميني بانتصار الثورة في إيران في العام 1979 بعكس رغبة نائبه صدام حسين، وقتها. ذهب العلوي ومدير المخابرات الى ايران حاملين رسالة تهنئة باسم العراق إلا أن الخميني رفض استقبالهما. وفي الحلقة يشرح العلوي أسباب استقالة البكر وتسلّم صدام حسين الرئاسة خلفا له، وكيف حضّر حسن العلوي الحملة الإعلامية لصدام لتسلّم السلطة في رحلة معه بالقطار دامت مئة ساعة.

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